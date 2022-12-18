Arjantin'in kalecisi Emiliano Martinez mide bulandırdı

2022 FIFA Dünya Kupası'nın şampiyonu olan Arjantin'in kalecisi Emiliano Martinez'e 'Altın Eldiven' ödülü verildi. Ancak Martinez'den skandal bir hareket geldi. Dünyanın gözü önünde eldivenle hareket çeken Martinez'e sosyal medyada tepki gösterildi.

Gösterdiği performansla Dünya Kupası'nda Altın Eldiven ödülünü kazanan Arjantin'in kalecisi Emiliano Martinez'in yaptığı hareket ona duyulan saygıyı bitirdi. Altın Eldiven ödülüyle hareket çeken Martinez, büyük tepki gördü.

Herkes şaştı kaldı

Martinez'in herkesin gözü önünde çektiği hareket görevlileri de şaşırttı. Arjantinli kalecinin yaptıklarına kimse bir mana veremedi.

Martinez'e tepki seli

"Martinez'in hareketi için sosyal medyada çok sert yorumlar yazıldı. Bir sosyal medya kullanıcısının, "Karaktar ve davranış da önemli. 3-5 sene sonra unutulur gider" yorumu dikkat çekti.