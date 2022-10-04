Arjantin'den olay Mauro Icardi bombası! Bir bu eksikti...

Galatasaray'da gündem Mauro Icardi. Arjantin basınında yer alan bir iddiaya göre, Wanda Nara ile ayrılan Mauro Icardi futbolu bırakma kararını değerlendiriyor.

Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda golsüz berabere kalan Galatasaray'da hafif sakatlığı sebebiyle kadroya alınmayan Mauro Icardi'nin Arjantin'e gitmesinin yankıları sürüyor.

Hürriyet'e göre; hafif sakatlığı sebebiyle Adana'ya gitmeyen Mauro Icardi'nin apar topar Arjantin'e uçtuğu ortaya çıkmıştı. Arjantin basınından Teleshow'un haberine göre Cumartesi sabahı ülkeye iniş yapan Mauro Icardi, Wanda Nara ile kızlarının olduğu eve gitmek istemiş ancak hüsrana uğramıştı. Wanda Nara, Arjantinli futbolcuyu eve almak istememişti. Nara'nın korumaları da Icardi'yi zorluk çıkarmaması konusunda uyarıp evden uzaklaştırmıştı.

İSTANBUL'A DÖNDÜ, PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Arjantin'den İstanbul'a dönen yıldız futbolcunun son paylaşımı yine gündem oldu. Mauro Icardi, kişisel Instagram hesabından uçakla İstanbul'a dönüş yolculuğundan bir fotoğraf paylaştı.

Arjantinli golcü yaptığı paylaşımda, "Mutlu biri olarak geri dönüyorum" ifadelerini kullandı. Yıldız futbolcunun, bu paylaşımı Wanda Nara ile barıştığı şeklinde yorumlanırken birkaç saat sonra geçtiğimiz günlerde takipten çıktığı Wanda Nara'yı yeniden takip etmeye başladı.

FUTBOLU BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYOR İDDİASI

Arjantin'de yayın yapan radyo kanalı RedBoing'in iddiasına göre Mauro Icardi, kendisi adına radikal bir karar almayı düşünüyor. Icardi'nin bu kapsamda futbolu bırakma ihtimalini düşündüğü öne sürüldü.

Mauro Icardi geçmişte Wanda Nara'yı aldatmış ve ikili ayrılmıştı. O dönem Marca gazetesinde yer alan haberde yine Arjantinli oyuncunun futbolu bırakmayı düşündüğü ifade edilmişti.

ERDEN TİMUR NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Beyaz TV'ye Mauro Icardi hakkında verdiği röportajda yaşanan sürecin detaylarını anlatmıştı.

"Ne diyeyim gülüyorum, başka diyecek bir şey yok. Okan Hoca söyledi. Çarşamba günü herhalde adelede vardı bir şey, sonra da son antrenmanda benzer bir şey oldu. Okan Hoca da söyledi son dönemde yaşadığı bir şey oldu için zaten mental olarak da bir şey yok. Hiçbir şey yok. Komik yani. İnanmak da istemiyorum ama insanlar böyle şeyler çıkartarak yıpratmaya çalışıyorlar diye düşünüyorum. Herkes milli takım arasında gitti. Mata da gitti, şimdi BAY haftamız var yine Mata da gidecek. Son anda geldikleri için eşyalarını falan topluyorlar. Icardi'nin konusu da ailesel şeyler için gitti."

"Bilerek mi çıkartılıyor, hakikaten bizim aramızdan mı çıkıyor bilmiyorum ama öyleyse eğer çok üzücü bir şey. Herkesin dönem dönem sorunları olabiliyor ailesinde de. Bu sadece futbolculara özgü bir şey değil. Herkese olabiliyor. On gün olan bir insan ile ilgili bu kadar tevatür şey konuşuluyor. Anlamakta zorluk çekiyorum. Tek başına gitmiş olsa hadi diyeceğim ki yanlış anlaşılıyor. Herkes gidiyor."



