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Arjantin'de yeni Hazine Bakanının hedefi döviz kurunda istikrar

Arjantin'in Hazine Bakanı Hernan Lacunza- "(Devlet Başkanlığı seçimleri) Bu seçim döneminde öncelikli amacımız, döviz kurunda istikrarı güvence altına almaktır. Çünkü belirsizliğin olduğu yerde istikrar, sağlanması gereken en önemli şeydir"

20 Ağustos 2019 Salı 18:08
Arjantin'de yeni Hazine Bakanının hedefi döviz kurunda istikrar

BUENOS AIRES (AA) - Arjantin'in yeni Hazine Bakanı Hernan Lacunza, "Bu seçim döneminde öncelikli amacımız, döviz kurunda istikrarı güvence altına almaktır. Çünkü belirsizliğin olduğu yerde istikrar, sağlanması gereken en önemli şeydir." dedi.

Lacunza, yemin ederek Hazine Bakanlığı görevini resmi olarak üstlenmesinin ardından basına konuştu.

Hazine Bakanı Lacunza, 27 Ekim'deki genel seçimin belirsizlik getirdiğine işaret ederek, "Bu seçim döneminde öncelikli amacımız, döviz kurunda istikrarı güvence altına almaktır. Çünkü belirsizliğin olduğu yerde istikrar, sağlanması gereken en önemli şeydir." ifadelerini kullandı.

Lacunza, piyasalardaki hareketliliğin halkı olumsuz etkilediğini belirterek, "Döviz kurunu dengede tutmak halk için yapabileceğimiz en iyi şey. Döviz kurunun normalden oldukça yüksek olduğuna inanıyoruz ve bunun için yeterli sebeplerimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesinin zor bir dönemden geçtiğini belirten Lacunza, "Zor bir durumdayız ancak ileriye gitmek, Arjantinlilerin huzurunu teminat altına almak ve kim kazanırsa kazansın, gelecek hükümete gelişmeyi yeniden tesis etmek için çıkış noktası olacak bir platform bırakmak için birçok düşüncemiz var. Onlarca yıldır Arjantin'in üçte biri fakirlikten çıkamıyor ve hükümet olarak bizi en çok bu endişelendiriyor." şeklinde konuştu.

Lacunza, Arjantin ile Uluslararası Para Fonu (IMF) arasında imzalanan 57 milyar dolarlık stand-by anlaşmasının devam edeceğini belirtti.

Bu arada Arjantin, IMF tarihinin verdiği en yüksek kredi olarak bilinen 57 milyar dolarlık stand-by anlaşması kapsamında şu ana kadar 44 milyar dolar aldı.

- Arjantin'deki ön seçimler ve ülke ekonomisine Fernandez etkisi

Arjantin'de düzenlenen ön seçimlerde Alberto Fernandez'in Herkesin Cephesi Koalisyonu geçerli oyların yüzde 47'sini, Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin liderliğindeki Değişim İçin Bir Arada Koalisyonu ise oyların yüzde 32'sini almıştı.

Seçimlerden bir gün sonra, Arjantin'de piyasalarda büyük gerileme yaşanmış, Arjantin pezosunun dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 30'u aşmış ve ülke risk puanı da 800'den 1800'e yükselmişti.

Macri'nin, aralarında asgari ücret artırımı ve vergi indirimlerinin olduğu ekonomik yardım paketi açıklamasının ardından, piyasalarda düzelme görülmüştü.

Fernandez'in, başkan yardımcısı adayı eski Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner, korumacı ve içe kapanık politikalarıyla tanınıyor.

Seçim sonuçlarının açıklanmasından bir gün sonra, ülke ekonomisinin gerilemesi, dünyanın olası Fernandez-Kirchner yönetimine güvensizliği olarak yorumlanmıştı.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 18:08
  1. Arjantin'in Hazine Bakanı Hernan Lacunza

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