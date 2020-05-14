Arjantin'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti

BUENOS AIRES (AA) - Arjantin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 23 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 344'e, virüs görülen kişi sayısı 6 bin 879'a yükseldi.

Son 24 saatte 23 kişinin hayatını kaybetmesi, salgının başından bu yana görülen en yüksek günlük ölüm olarak kayda geçti.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 76, ölenlerin yüzde 60'ının erkek olduğu belirtildi.

Nüfusu 44 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Arjantin'de salgınla mücadele kapsamında, eğitime ara verilmiş, sınırlar kapatılmış ve tüm ticari uçuşlar 1 Eylül'e kadar durdurulmuştu.

Halkın sadece temel ihtiyaçları için evden çıkmasına müsaade eden sosyal izolasyon, 20 Mart'ta ilan edilmiş ve 4 kez uzatılarak 24 Mayıs'a kadar devam edeceği açıklanmıştı.