  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Arjantin'de küçük uçak düştü: 2 ölü, 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-05-06 11:43:47 -
Arjantin'de küçük uçak düştü: 2 ölü, 2 yaralı

BUENOS AIRES (AA) - Güney Amerika ülkesi Arjantin'de bir küçük uçağın iniş sırasında düşmesi nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

Arjantin basınında çıkan habere göre, ülkenin güneyindeki Chubut eyaletine bağlı Esquel kentinde 4 kişiyi taşıyan Learjet 35 tipi küçük uçağın Antonio Parodi Havalimanı'na inişi sırasında düşmesi nedeniyle 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Buenos Aires eyaletinden gelen uçakta 2 kişilik mürettebat ile bir doktor ve hemşirenin bulunduğu, kazada doktor ve hemşirenin hayatını kaybettiği belirtildi.

Esquel Bölge Hastanesine kaldırılan mürettebattan yoğun bakıma alınan pilotun durumunun ağır olduğu açıklandı.

Uçağın acilen Buenos Aires eyaletine nakledilmesi gereken çocuk hastayı almak üzere geldiği bildirildi.

Kazaya yoğun sisin neden olduğu tahmin ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı