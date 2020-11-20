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Aktüel Arjantin’de hemşireler gösteri düzenledi
Aktüel

Arjantin’de hemşireler gösteri düzenledi

Yeniakit Publisher
2020-11-20 20:49:15 -
Arjantin’de hemşireler gösteri düzenledi

BUENOS AİRES (AA) - Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te maaşların ve çalışma şartlarının iyileştirilmesini talep eden hemşireler gösteri düzenledi.

Çeşitli sendikaların çağrısıyla sabah saatlerinde Ulusal Kongre binası önünde bir araya gelen yüzlerce gösterici, Devlet Başkanlığı binası Casa Rosada’nın önündeki Mayıs Meydanı'na kadar yürüdü.

Buenos Aires Özerk Şehri (CABA) için çalışan hemşireler, şehir ve Arjantin hükümeti karşıtı sloganlar attı.

Göstericiler, 48 saatlik greve gittiklerini ve Mayıs Meydanı'nda kamp yapacaklarını açıkladı.

Gösteri nedeniyle bazı caddelerin trafiğe kapatılması, ulaşımda aksamalara yol açtı.

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