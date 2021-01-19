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Dünya Arjantin'de 6,4 büyüklüğünde deprem
Dünya

Arjantin'de 6,4 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 09:35:00 -
Arjantin'de 6,4 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) 14,3 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, ülkenin San Juan eyaletine bağlı Pocito şehrinin 27 kilometre güneybatısında olduğunu açıkladı.

Depremin ardından "tsunami" uyarısı yapılmadı ve şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.

Ülke basınında çıkan haberlerde, depremin Mendoza ve Cordoba eyaletlerinin de aralarında bulunduğu birçok yerde hissedildiği kaydedildi.

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