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Dünya Arjantin ve Şili'den İngiltere kararı
Dünya

Arjantin ve Şili'den İngiltere kararı

Şili ve Arjantin, İngiltere'de koronavirüs daha hızlı yayıldığı belirtilen türünün tespit edilmesinin ardından, bu ülkeye giden ve oradan gelen uçuşları durdurma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 05:57:00 -
Arjantin ve Şili'den İngiltere kararı

Arjantin hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, "Ulusal hükümet, yeni bir Kovid-19 türünün ortaya çıkması nedeniyle, o ülkedeki epidemiyolojik durumun bir sonucu olarak, İngiltere'ye giden ve İngiltere'den gelen uçuşları askıya almaya karar verdi." ifadesine yer verildi.

Ülkeye bu sabah saatlerinde ulaşması beklenen İngiltere'den gelen uçağın, bu karardan muaf tutulduğu ve yetkililerin bu uçakla gelen yolcular ile uçuş ekibi için özel bir önlem alacağı belirtildi.

Bu arada, salgına karşı uygulanan mevcut kısıtlamalar nedeniyle Arjantin'e sadece kara sınırı bulunan ülkelerden turistlerin girişine izin veriliyor.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de bugüne kadar 41 bin 813 kişinin ölümüne sebep olan Kovid-19, ülkede 1 milyon 541 bin 285 kişide görüldü.

Şili

Şili hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü nedeniyle İngiltere ile Şili arasında doğrudan yapılan bütün uçuşların iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, Şili'de oturma izni olmayan ve son 14 gün içinde İngiltere'de bulunmuş yabancıların ülkeye girişinin yasaklandığı, Şili vatandaşlarının ve Şili'de oturma izni olan yabancıların da ülkeye girişlerinin ardından 14 gün zorunlu karantinaya tabi tutulacağı belirtildi.

Salı günü itibarıyla yürürlüğe girecek önlemlerin, iki hafta süreyle uygulanacağı ve sonrasında yeniden değerlendirileceği bilgisi paylaşıldı.

Nüfusu 19 milyonu aşan Şili'de 585 bin 545 kişide görülen Kovid-19, bugüne kadar 16 bin 154 kişinin hayatına mal oldu.

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