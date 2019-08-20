0553 313 94 23

Arjantin IMF’nin ağından kurtulmak istiyor

Ekonomi bakanının istifa ettiği Arjantin'de yeni bir kaos yaşanmaması için adımlar atılmaya başlandı.

20 Ağustos 2019 Salı 11:05
Arjantin IMF’nin ağından kurtulmak istiyor

Arjantin Ekonomi Bakanı Nicolas Dujovne’nin istifasının ardından ülkenin para birimi Peso’da yaşanan sert düşüşten sonra göreve gelmesi beklenen Buenos Aires Eyaleti Ekonomi Bakanı Hernan Lacunza’nın izleyeceği politikalar merak ediliyor.

Nicolas Dujovne’nin, Devlet Başkanı Mauricio Macri’ye yazdığı bir mektupla görevini bırakmasının ardından yeni bir kaos yaşanmaması için adımlar atılmaya başlandı. Arjantin’in Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) tarihindeki en büyük borç olan 57 milyar dolarlık stand-by anlaşmasından sonra ekonomi alanında alınacak tedbirlerin neler olacağı konusu birkaç güne kadar netleşecek. İktidar mücadelesinin verildiği ülkede halkın ekonomi alanında yapılmasını istediği reformların başında para birimi Peso’ya yeniden itibar kazandırılması ve alım gücünün yükseltilmesi var.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 11:05
  1. Arjantin Ekonomi Bakanı Nicolas Dujovne
  2. Peso
  3. Buenos Aires Eyaleti Ekonomi Bakanı Hernan Lacunza
  4. Nicolas Dujovne
  5. Devlet Başkanı Mauricio Macri
  6. Uluslararası Para Fonu (IMF)
  7. stand-by anlaşması

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gaziantep’te aniden bastıran yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı
    1. Gaziantep’te aniden bastıran yağmur..
    2. Plasenta yapışıklığı annenin hayatını..
    3. Cankul: "Yalan ve iftiralar için..
    4. Bakan Yardımcısı Dursun’un şoförü..
    5. Paçavra yazarı terör sevicileri..
    6. HDP'li vekiller Latin Amerika'da..
    7. Falcao Galatasaray taraftarını..
    8. Iğdır Üniversitesinde Yüksek Lisans..
    9. "Dünyanın en iyi tenisçilerini biz..
    10. Süper Lig’in ilk haftasında 18 gol..
    11. Endoskopik ultrasonografi ile erken..
    12. Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak..
    13. İcra ve Zabıt Katipliği sınavında uzun..
    14. Tokat'ta eski öğretmen FETÖ'den..
    15. Nimri Kullukları Sanat Projesi’ne..
    16. Bayramda kaybolan şahsın cinayete..
    17. Eski bakan Ağar, kayyum atamalarını..
    18. Tatlı su ürünlerinden ekonomiye büyük..
    19. BM'den insani yardım çalışanlarına..
    20. "Bu yıl 6 milyar dolar mücevher..
    21. Hindistan'ın uzay aracı Chandrayaan-2..
    22. Pakistan'ın turizmi Türklere emanet
    23. Çuha Fabrikası 1.etap projeleri..
    24. Facebook ve Twiter’den yeni operasyon!..
    25. Gürbulak'ta 234 kilogram eroin ele..
    26. Küçükçekmece’de gençlere ücretsiz LGS..
    27. "Ebyen'deki gerginlik Suudi..
    28. ABB’den mavi-beyaz camiaya çağrı
    29. Arjantin IMF’nin ağından kurtulmak..
    30. Kaspersky'den nesnelerin interneti..
    O genel müdür görevden alınıyor
    O genel müdür görevden alınıyor
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    Karşılama töreninde büyük skandal! Kendisine uzatılan ekmeği yere attı
    Karşılama töreninde büyük skandal! Kendisine uzatılan ekmeği yere attı
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu

    Günün Karikatürü

    19 Ağustos 2019
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz