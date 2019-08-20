Arjantin IMF’nin ağından kurtulmak istiyor

Arjantin Ekonomi Bakanı Nicolas Dujovne’nin istifasının ardından ülkenin para birimi Peso’da yaşanan sert düşüşten sonra göreve gelmesi beklenen Buenos Aires Eyaleti Ekonomi Bakanı Hernan Lacunza’nın izleyeceği politikalar merak ediliyor.

Nicolas Dujovne’nin, Devlet Başkanı Mauricio Macri’ye yazdığı bir mektupla görevini bırakmasının ardından yeni bir kaos yaşanmaması için adımlar atılmaya başlandı. Arjantin’in Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) tarihindeki en büyük borç olan 57 milyar dolarlık stand-by anlaşmasından sonra ekonomi alanında alınacak tedbirlerin neler olacağı konusu birkaç güne kadar netleşecek. İktidar mücadelesinin verildiği ülkede halkın ekonomi alanında yapılmasını istediği reformların başında para birimi Peso’ya yeniden itibar kazandırılması ve alım gücünün yükseltilmesi var.