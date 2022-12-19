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Aktüel Arjantin-Fransa Maçında Tarihi Rekor!
Aktüel

Arjantin-Fransa Maçında Tarihi Rekor!

Katar’ın ev sahipliğinde 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenen ve tüm dünyanın heyecanla izlediği 2022 FIFA Dünya Kupası’nın maçları TRT 1 ekranlarından soluksuz izlendi.

Yeniakit Publisher
2022-12-19 15:31:00 -
Arjantin-Fransa Maçında Tarihi Rekor!

Katar’ın ev sahipliğinde 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenen ve tüm dünyanın heyecanla izlediği 2022 FIFA Dünya Kupası’nın maçları TRT 1 ekranlarından soluksuz izlendi. Arjantin’in şampiyonluğuyla sonuçlanan turnuvanın final maçında, AB’de 20.99, ABC1’de 19.52 Total’de ise 16.50 reyting alan TRT 1 bu senenin reyting rekorunu kırdı.

Dünyanın en büyük futbol organizasyonu olan 2022 FIFA Dünya Kupası tarihi bir finalle sona erdi. Arjantin, uzatmalar dahil 3-3 biten maçta Fransa&#39;yı penaltılarda 4-2 mağlup etti ve 36 yıl sonra bir kez daha Dünya Şampiyonu oldu.

Turnuvada oynanan maçlar TRT 1 izleyicilerini ekran başına kilitledi. Final karşılaşmasında ise AB’de 20.99, ABC1’de 19.52, Total’de ise 16.50 reyting alan TRT 1, bu senenin reyting rekorunu kırdı. Müthiş bir heyecana sahne olan final maçı yüzde 54’lük izlenme payıyla yılın tarihi rekoru kırılırken her 2 televizyon izleyicisinden 1’i TRT 1 ekranına kilitlendi.

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