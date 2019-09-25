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Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri: Dünyanın tehdit değil fırsat olduğu inancıyla çalışıyoruz

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, "Dünyanın tehdit değil fırsat olduğu inancıyla uluslararası güven inşa etmek, daha fazla ortaklıklar edinmek için çalışıyoruz." dedi.

25 Eylül 2019 Çarşamba 07:57
Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri: Dünyanın tehdit değil fırsat olduğu inancıyla çalışıyoruz

New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu'nda konuşan Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, hükümetinin Arjantin'in fikir birliği ve toplu eylem arayışında küresel zorluklarla yüzleşmek için yapıcı rol oynadığını belirtti.

Arjantin'in dış dünyaya açılımına vurgu yapan Macri, "Dünyanın tehdit değil fırsat olduğu inancıyla uluslararası güven inşa etmek, daha fazla ortaklıklar edinmek ve Arjantin'in önemli bir rol oynayacağı iş birliği alanlarını genişletmek için çalışıyoruz. 2015'te göreve geldiğimde dünyayla çekişme dönemini geride bırakmaya ve daha iyi ilişkiler kurmaya karar verdik." şeklinde konuştu.

Macri, İran istihbaratı ve Hizbullah'ın sorumlu tutulduğu 25 yıl önce Arjantin Yahudi Kültür Merkezi'ne (AMIA) düzenlenen saldırıya ilişkin, "AMIA saldırısı soruşturmasında ilerleme kaydedebilmek için İran İslam Cumhuriyeti'nden Arjantin adli makamlarıyla iş birliği yapmasını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

"İklimsel bir acil durumun farkındayız"

Arjantin Devlet Başkanı Macri, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelenin önemine işaret ederek, "Başkanlığa geldiğimden beri tereddüt etmeksizin kara para aklama ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele ediyoruz. Ele geçirilen uyuşturucu miktarını artırdık. Uyuşturucu çetelerini hezimete uğrattık ve bölgede bununla bağlantılı cinayetleri de azalttık." diye konuştu.

Macri, Arjantin'in iklim değişikliğine karşı azimle mücadele ettiğine değinerek, "İklimsel bir acil durumun farkındayız ve Paris İklim Anlaşması'na bağlı hareket etmeliyiz. Bu yüzden uzun vadede fayda düşük emisyon stratejisini uygulama kararı aldık. Bu strateji, 2050'ye kadar sıfır karbon gibi daha iddialı hedeflere doğru atılacak gerekli adımları sağlayacak." dedi.

"Venezuelalılar bölgemizin istikrarını etkiliyor"

Avrupa Birliği ile Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında uzlaşmaya varılan serbest ticaret anlaşmasına ilişkin Macri, "Bu her iki blok için de benzeri görülmemiş bir anlaşma çünkü ticaretimizin genişlemesi ve yatırımların artmasıyla bölge halkının yaşam kalitesini olumlu yönde etkileyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Macri, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu "diktatör" olarak niteleyerek, "Milyonlarca Venezuelalının ülkesinden çıkması bölgemizin istikrarını ciddi bir şekilde etkiliyor. Bir kez daha uluslararası topluma, bütün diplomatik ve hukuki araçları Venezuela'daki durumu tersine çevirmek için kullanması çağrısında bulunuyorum." dedi.

İngiltere'ye Falkland Adaları için müzakere çağrısı

Macri, Arjantin ve İngiltere arasında uzun yıllar süren tartışmalara neden olan ve Arjantin'de "Malvinas Adaları" olarak bilinen Falkland Adaları üzerindeki "hak iddiasını" yineleyerek, şunları kaydetti:

"Arjantin'in, Malvinas Adaları ve çevresindeki deniz alanları üzerindeki meşru ve daimi egemenlik haklarını bir kez daha teyit ediyor ve bu anlaşmazlığa barışçıl ve kalıcı bir çözüm bulmak için İngiltere'ye ikili müzakereleri sürdürme çağrısında bulunuyorum."

 

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 07:57
  1. Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri
  2. Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulunda
  3. Anadolu Ajansı

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