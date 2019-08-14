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Arjantin Devlet Başkanı Macri'den ekonomik yardım paketi

14 Ağustos 2019 Çarşamba 18:54
Arjantin Devlet Başkanı Macri'den ekonomik yardım paketi

BUENOS AIRES (AA) - Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, ön seçimde oy kaybetmesinin ardından ekonomik krizle mücadele kapsamında uygulanacak yardım paketini açıkladı.

Macri, geçen haftaki ön seçimde yüksek oy kaybı yaşamasının ekonomiye olumsuz yansıması nedeniyle uygulanacak ekonomik yardım paketini duyurdu.

Ekonomiyi olumsuz etkileyen ön seçim sonuçlarının sorumluluğunu halka yükleyen Macri, bu konuya ilişkin, "Sizlerden pazartesi günü yaptığım konuşma nedeniyle özür dilemek istiyorum. Seçim sonuçlarının verdiği mesajı aldım ve farklı kişilere oy veren Arjantinlilere de saygı duyuyorum. 2015'te bize oy verenler, bu seçimde bizimle olmak istemedi. Bu sonuçlar tamamen benim ve ekibimin sorumluluğundadır." ifadelerini kullandı.

Macri, ekonomik kriz nedeniyle oy kaybettiğini belirterek, "Bir buçuk yıldır süren ekonomik krizde bazı Arjantinliler, 'Daha fazla yapamayacağız.' dediler ve onlardan çok şey istediğimi düşündüler. Benim de istediğim şey çok zordu ve onlar da oldukça yorgun ve sinirlilerdi. Son bir yılda ay sonunu görmek çoğu zaman imkansız hale gelmişti. Biliyorum ki birçok aile harcamalarını kısmak zorunda kaldı ve artık daha fazla nereden kısacaklarını onlar da bilmiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

- Ekonomik yardımlar

Devlet Başkanı Macri, ekonomik yardım paketi kapsamında bu yıl ikinci kez asgari ücretin artacağını, akaryakıtta uygulanacak zammın 90 gün boyunca durdurulacağını açıkladı.

Gelir vergisi ödeyen çalışanlar ve emeklilere yapılacak yüzde 20'lik yardımla yaklaşık 2 milyon kişinin 2 bin Arjantin pezosu (191 lira) tasarruf edeceğini açıklayan Macri, iki çocuklu ailelere vergi indirimleri getirileceğini belirtti.

Macri, 55 bin pezodan (5 bin 300 lira) az kazanan bekarlar ve 70 bin pezodan (6 bin 692 lira) az kazanan iki çocuklu ailelere vergi muafiyeti uygulanacağı ve serbest meslek çalışanlarının da yılın geri kalanı için yüzde 50 vergi indirimine tabi tutulacağını dile getirdi.

Bir iş yerine bağlı çalışanların maaşlarının yüzde 11'ine tekabül eden "kişisel vergileri" ödemeyeceğini belirten Macri, böylelikle 6,5 milyon çalışanın aylık 2 bin pezo (191 lira) tasarruf edeceğini kaydetti.

Macri, küçük ve orta ölçekli şirketlerin, Kamu Gelirleri İdaresine borçlarının 10 yıla kadar yapılandırılmasını öngören planın uygulanacağını ve güvenlik güçleri çalışanlarının ay sonunda 5 bin pezo (482 lira) ek ücret alacağını belirtti.

Açıklanan ekonomik yardımların maliyetinin yaklaşık 40 milyar (3 milyar 832 bin lira) Arjantin pezosu olduğu bildirildi.

- Ön seçim ekonomiyi olumsuz etkiledi

Geçen yıldan bu yana ekonomik krizle boğuşan Arjantin'de yapılan ön seçimin sonuçları, ülke ekonomisini olumsuz etkiledi.

Arjantin Devlet Başkanı Macri'nin, ön seçimlerde muhalefetin güçlü adayı Alberto Fernandez'den yüzde 15 daha az oy almasının ardından Arjantin pezosunun dolar karşısındaki kaybı yüzde 30'u aştı.

Ülkede geçen cuma yaklaşık 46,50 Arjantin pezosu olarak kaydedilen dolar kuru, seçim sonuçlarının açıklanmasından bir gün sonra 60 pezonun üzerine çıktı.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 18:54
  1. Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri
  2. Arjantin'de ekonomik yardımlar

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