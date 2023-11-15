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Yaşam Arızalanan otomobiline bakmak için araçtan indi! Şimdi yaşam savaşı veriyor
Yaşam

Arızalanan otomobiline bakmak için araçtan indi! Şimdi yaşam savaşı veriyor

Yeniakit Publisher
2023-11-15 03:04:00 -
Arızalanan otomobiline bakmak için araçtan indi! Şimdi yaşam savaşı veriyor

Karabük'ün Yenice ilçesinde arızalanan otomobiline bakmak için araçtan inen sürücü, başka bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Olay Karabük-Yenice kara yolu Gökbel mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Semih Cansız idaresindeki 67 DH 790 plakalı otomobil Yenice istikametine seyir halindeyken arızalandı. Arızaya bakmak için araçtan inen sürücüye, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen başka bir araç çarptı. Kazada çarpmanın şiddetiyle savrulan Cansız ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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