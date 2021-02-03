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Yerel Arıza yapan aracı çekiciye yüklerken otomobil çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Yerel

Arıza yapan aracı çekiciye yüklerken otomobil çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Antalya karayolunda otomobil, yol kenarında arızalanan otomobili çekiciye yüklemeye çalışan 3 kişiye çarptı.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 12:24:00 -
Arıza yapan aracı çekiciye yüklerken otomobil çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Antalya karayolunda otomobil, yol kenarında arızalanan otomobili çekiciye yüklemeye çalışan 3 kişiye çarptı. Kazada Ümit Altay ve Murat Kuran öldü, Doğan Kuran ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Isparta- Antalya karayolunun Karaöz mevkiinde meydana geldi. E.Ç. yönetimindeki otomobil, yol kenarında bekleyen Ümit Altay, Murat Kuran ve Doğan Kuran'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ümit Altay ve Murat Kuran yaklaşık 45 metrelik uçuruma savruldu. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekibi Ümit Altay ve Murat Kuran'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Doğan Kuran ise önce Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza sonrası sürücü E.Ç. jandarma tarafından gözaltına alındı. Ümit Altay ve Murat Kuran'ın cenazesinin bugün memleketleri Isparta'da son yolculuklarına uğurlanacağı öğrenildi.

Arıza yapan otomobili kurtarmaya çağırmış

Kazada yaşamını yitirenlerden Ümit Altay'ın aracının arıza yaptığı, oto kurtarma olarak Isparta'dan Murat Kuran'ı aradığı öğrenildi. Murat Kuran'ın kardeşi Doğan Kuran'ı da yanına alarak, aracı kurtarmaya gittiği, kazanın da arıza yapan aracı çekiciye yüklerken meydana geldiği öğrenildi.

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