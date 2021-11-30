Arınç'tan hakimlere 'damat' teşekkürü

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, FETÖ davasında beraat eden damadı Ekrem Yeter’in kararının istinafta onaylanmasını değerlendirdi. Geçmişte, damadı için TBMM antetli kağıtlara yazı yazıp yargı mensuplarına bir nevi gözdağı veren Arınç, bu defa ise "Şimdi onama kararı verildi, bunun üzerine laf söylemek adalete, yargıya gerçekten müdahale etmektir. Buna da hiç kimsenin hakkı yok” ifadelerini kullandı.

Damadı Ekrem Yeter’e, “silahlı terör örgütü (FETÖ/PDY) üyeliği” suçundan yargılandığı davada verilen beraat kararının Ankara Bölge Adliyesi (İstinaf) tarafından hukuka uygun bulunmasını değerlendiren Arınç, “Mahkemesi iki buçuk sene sürdü, mahkeme bütün delilleri inceledi. Arkadan istinafa gitti, iki seneden fazla da orada değerlendirildi. Şimdi onama kararı verildi, bunun üzerine laf söylemek adalete, yargıya gerçekten müdahale etmektir. Buna da hiç kimsenin hakkı yok” ifadelerini kullanarak büyük bir pişkinliğe imza attı.

“Çok şükür Ankara'da hakimler var”

Kızı, damadı ve torunlarının kamuoyu önünde tartışılmasından, fotoğraflarının yayınlanmasından rahatsızlık duyduğunu belirten Arınç, “Kişiselleştirilmesi, bu konuların her gün gündeme getirilmesi bizi çok rahatsız ediyor” dedi.

“Bugün tutuklama, yarın beraat diye bir şey yok” diyen Arınç, yargılamanın uzun yıllar sürdüğüne işaret etti. Arınç şöyle devam etti: “Bu anlamda hakimlere teşekkür borçluyuz, bütün delilleri incelediler, tanıkları dinlediler, öyle karar verdiler. İstinaf inceden inceye baktı. İstinaf 26 ayın sonunda karar verdi, birilerine susmak düşer. Çok şükür Ankara’da hakimler var. Rövanşist duyguyla hareket etmek çok yanlış. Süreci alnımızın akıyla geçirdik.”

“Mahkeme Nedim Şener'den çok daha iyi değerlendirmiştir”

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener’in hem Twitter’daki mesajlarında hem de dünkü yazısında damadıyla ilgili kararı çarpıttığını öne süren Arınç, “Nedim Şener ve Twitter’daki diğer birkaç kişi mesajlar yazdı. Herhalde mahkeme Nedim Şener’den çok daha iyi değerlendirmiştir” dedi.