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Gündem Arınç İmamoğlu ile neler görüştü? 31 Martta randevu istedi cevap 5 ay sonra geldi görüşme 10 dakika sürdü
Gündem

Arınç İmamoğlu ile neler görüştü? 31 Martta randevu istedi cevap 5 ay sonra geldi görüşme 10 dakika sürdü

Yeniakit Publisher
2024-08-21 08:16:00 -
Arınç İmamoğlu ile neler görüştü? 31 Martta randevu istedi cevap 5 ay sonra geldi görüşme 10 dakika sürdü

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, Türkiye Belediyeler Birliği(TBB)'ndeki makamında ziyaret ettiği öğrenildi.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, Türkiye Belediyeler Birliği(TBB)'ndeki makamında ziyaret ettiği öğrenildi.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Türkiye Belediyeler Birliği'ndeki makamında ziyaret etti. Görüşme sonrası siyaset kulislerinin hareketlendi.

 

31 MART RANDEVUSU

Bülent Arınç; 31 Mart Yerel Seçimleri'nden sonra Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etmek için randevu istedi.

10 DAKİKA GÖRÜŞTÜLER

İmamoğlu Arınç'a yoğun programından dolayı ancak bugüne randevu verebildi. Görüşmede Bülent Arınç'ın İmamoğlu'nu yerel seçimlerdeki zaferinden dolayı tebrik ettiği ve görüşmenin yaklaşık 10 dakika sürdüğü öğrenildi.
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Yorumlar

Mehmet Aktepe

Ak Partiliymiş gibi görünen hainlerin ve ahmakların şuursuz tutumlarıyla ortaya çıkan durum asla zafer değildir. Zafermiş gibi lanse eden de yerini belli etmiştir.

Misafir

Bu adamı hala ak partide ne işi var kendini kovdurmak için elimden geleni yapıyor gönderin bunu da siyasetin çöplüğüne
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