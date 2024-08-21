Arınç İmamoğlu ile neler görüştü? 31 Martta randevu istedi cevap 5 ay sonra geldi görüşme 10 dakika sürdü
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, Türkiye Belediyeler Birliği(TBB)'ndeki makamında ziyaret ettiği öğrenildi.
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, Türkiye Belediyeler Birliği(TBB)'ndeki makamında ziyaret ettiği öğrenildi.
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Türkiye Belediyeler Birliği'ndeki makamında ziyaret etti. Görüşme sonrası siyaset kulislerinin hareketlendi.
31 MART RANDEVUSU
Bülent Arınç; 31 Mart Yerel Seçimleri'nden sonra Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etmek için randevu istedi.
10 DAKİKA GÖRÜŞTÜLER
İmamoğlu Arınç'a yoğun programından dolayı ancak bugüne randevu verebildi. Görüşmede Bülent Arınç'ın İmamoğlu'nu yerel seçimlerdeki zaferinden dolayı tebrik ettiği ve görüşmenin yaklaşık 10 dakika sürdüğü öğrenildi.
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