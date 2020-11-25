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Siyaset Arınç ile Erdoğan arasındaki telefon görüşmesi ortaya çıktı
Siyaset

Arınç ile Erdoğan arasındaki telefon görüşmesi ortaya çıktı

Gazeteci Abdulkadir Selvi, YİK üyeliğinden istifa kararı alan Bülent Arınç'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesini aktardı.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 07:45:00 -
Arınç ile Erdoğan arasındaki telefon görüşmesi ortaya çıktı

Bülent Arınç, PKK'lı Selahattin Demirtaş ve gezi eylemlerinin finansörü Osman Kavala'nın tutukluluk durumlarının sonlandırılmasını istedikten sonra tepkilerin odağı haline geldi. Özellikle AK Parti ve MHP tabanında infiale neden olan Arınç, dün Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, istifa kararı alan Bülent Arınç ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki telefon görüşmesini aktardı.

Selvi'nin bugünkü yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

Şimdi gelelim işin perde arkasına... Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sert konuşmasından sonra Bülent Arınç, istifa kararı alıyor. Ancak bunu kamuoyuna açıklamadan önce Cumhurbaşkanı ile görüşmeyi tercih ediyor. Erdoğan’ın programın tümünü izlemesinin mümkün olmadığını, konuşmasının bazı bölümlerinin iletildiğini düşünüyor. Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş isimlerinin telaffuz etmesinin yanlış olduğu özeleştirisinde bulunuyor ama programın tamamı hakkında Cumhurbaşkanı’na bilgi vermek istiyor. Pazartesi günü görüşmek için randevu talebini iletiyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya’nın Akdeniz’deki Türk kargo gemisine yaptığı haksız müdahale nedeniyle süreci İstanbul’dan takip ediyor. O nedenle Ankara’ya salı günü geliyor.

Randevu talebi Arınç’tan geliyor ama Cumhurbaşkanı telefonla arıyor. Karşılıklı olarak diyalogların yaşandığı bir görüşme gerçekleşiyor. Arınç, “Ben isimler konusunda konuştuğum için yanlış yaptım. Onu kabul ediyorum. İsimler üzerinde konuşmamalıydım. Ama ben sadece bunları söylemedim. 4 saatlik programda şunları da anlattım” diye bir özet yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan sabırla dinliyor. Arınç, “İsimler üzerinde konuşmakla hem partiye, hem size, hem cumhur ittifakına zarar verdim. Partimden ayrılmayacağım. Ama müsaade ederseniz Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa edeceğim” diyor. Cumhurbaşkanı, “Peki o zaman” diye karşılık veriyor.

Tabii ki zor bir durum. Ancak edindiğim bilgiye göre Arınç ile Erdoğan’ın arasında bir polemik yaşanmıyor. Seviyeli bir konuşma gerçekleşiyor. Netice itibarıyla bir istifa konuşması ama karşılıklı olarak bir kırgınlık ifadesi kullanılmıyor.

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