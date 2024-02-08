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Gündem Arılardan kötü haber var... Arıcılar tedirgin: Koloni kayıpları yaşanıyor
Gündem

Arılardan kötü haber var... Arıcılar tedirgin: Koloni kayıpları yaşanıyor

Yeniakit Publisher
2024-02-08 14:43:00 -
Arılardan kötü haber var... Arıcılar tedirgin: Koloni kayıpları yaşanıyor

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin arıcıları tedirgin ettiğini ifade etti.

 

Ordu’da bu yıl kış kurak geçince bal arıları kış uykusuna yatamadı. Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle arıların kış mevsiminde uçuşa geçtiğini, bunun da koloni kayıplarına yol açtığını söyledi.
3 bin 500 aktif arısı, 600 binden fazla kovan sayısı ve 19 bin ton bal üretimi ile Türkiye’de bal üretiminde ilk sırada yer alan Ordu’da bu yıl kar yağışı olmayınca arılar da uykuya yatamadı. 5 ay boyunca kış uykusuna yatması gereken arılar uçmaya devam edince, yavrulamaya ve kendileri için bırakılan balları tüketmeye başladı. Bu durumun arılarda koloni kayıplarına neden olduğu belirtiliyor.

“Bundan sonraki süreçte mutlaka koloni kayıpları yaşarız”
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin arıcıları tedirgin ettiğini ifade eden Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, “Kış mevsiminde arılarımızın uyuması gerekiyordu. Zaten şu ana kadar kış mevsimini yaşayamadık. Yalancı bahar havası nedeniyle arılar uçmaya başladı. Kovanlarından çıkan arılar akşam saatlerinde dönüşte sıkıntı yaşıyor, dışarı çıkan arı kovanını bulamıyor. Bu da koloni kayıplarına neden oluyor. Bundan sonraki süreçte de mutlaka koloni kayıpları yaşayabiliriz” diye konuştu.

“Gelecek sezon da olumsuz etkilenecek”
Çiftçi, gelecek sezonda da kış şartlarının bu şekilde gitmesi durumunda arı kolonilerindeki kaybın artacağını belirterek, “Bakıldığında doğa yeterince kar ve yağış almadığı zaman dengesi bozuluyor ve bu mevsimsel arıcıları olumsuz yönde etkileyecektir. Arıcılarımız zaten 11’inci aydan itibaren arıların kışlık yiyeceklerini bıraktılar ve ilaçlamalarını da yaptılar. Şu andaki hava şartlarına pek yapılacak bir şey de yok. Bu aylarda arıların mevcut kayıp yaşamaması için çok uçmaması gerekiyor. Bu aslında bizim arıcılarımızın elinde olan bir konu da değil. Arıların aşırı uçması koloni kayıpları ile mevcudunun azalmasına neden oluyor” ifadelerine yer verdi.
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