Arılardan kaçmak için göle atlayan adam piranalara yem oldu

Brezilya'da arılardan kaçmak için bir göle atlayan kişinin piranalar tarafından saldırıya uğradığı bildirildi.

İtfaiye ekiplerinden yapılan açıklamaya göre pazar günü Brasilandia de Minas'da bir adam, kendini kovalayan arılardan kaçmak için çiftlikteki bir göle atladı. Balıkların göle atlayan adamın yüzünü ve vücudunun çeşitli bölümlerini parçaladığı belirtildi.

Adamın cesedi, kıyının 4 metre açığında bulundu. Adamın canlıyken mi, yoksa öldükten sonra mı piranaların saldırısına uğradığı bilinmiyor.

Suya bir kişinin daha atladığı, fakat kıyıya dönmeyi başardığı belirtildi.