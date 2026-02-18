  • İSTANBUL
Arifiye'de kimyasal panik!

Arifiye'de kimyasal panik!

Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde sabah saatlerinde yayılan ağır kimyasal koku bölgede büyük bir korkuya neden oldu. Yetkililer güvenlik gerekçesiyle bazı fabrikaları hızla tahliye ederken bölgeye çok sayıda AFAD ekibi yönlendirildi.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde sabah saatlerinde yayılan ağır kimyasal koku ekipleri harekete geçirdi. Tedbir amacıyla bazı fabrikaların tahliye edildiği bölgeye AFAD ekibi sevk edildi.

Olay, saat 10.00 sıralarında Hanlı OSB içerisinde meydana geldi. Bölgeye yayılan ağır kimyasal kokusu üzerine fabrika çalışanları durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, kokunun 2. Cadde üzerinde bulunan ve endüstriyel kimyasal hammadde üretimi yapan İlkalem fabrikasından kaynaklandığını tespit etti. Kokunun giderilmesi için fabrikanın atıklarını boşalttığı hatta su basıldığı öğrenildi. Sağlık ekipleri rahatsızlandığını belirten işçilere olay yerinde tedbir amaçlı müdahalede bulundu. 

