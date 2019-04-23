Arıdan gelen mucize besin’’propolis’ ile hemoroid derdinize son!

Yapılan bilimsel çalışmalar gösteriyor ki arıların bitkilerden ürettiği ve kovan içi temizlikte ve kovanın yalıtımında kullanılan ‘propolis’ birçok rahatsızlığın yanında hemoroide de iyi geliyor. Propolisin M.Ö.350’ ye kadar giden uzun bir kullanım geçmişi bulunur. Yunanlılar onu apse için kullanırken Asurlular yara ve tümör tedavisinde kullanmışlardır. Şifası saymakla bitmeyecek olan propolisin hemoroide faydalarını Prof. Dr. Ediz Altınlı anlattı. İşte detaylar...

Propolis antioksidan özellikler taşır

Arılar, toplumun neredeyse yarısında görülen hemoroid hastalığının şifa kaynakları arasında. Bu şifanın özüne ‘propolis’ deniyor.

Arılar tarafından ağaçların tomurcuk ve kabuklarından toplanan mum kıvamındaki bu değerli madde arıcılıkta bal ve arı sütüyle birlikte kovandan elde ediliyor. Arıların antibakteriyel ve antiviral özellikleri kovanı korumaya yarıyor. Propolisin günümüzde özellikle antiinflamatuar, antibakteriyel ve antiviral genel bağışıklık güçlendirici olarak, yara iyileşmesine yardımcı olmak gibi özellikleri bulunuyor. Ayrıca antioksidan özellikler de taşıyor.

’’Propolis’’doğal takviye görevi görür

Propolis, hasarlı rektum mukozası üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturarak ağrı, yanma, kaşınma, hemoroidal damarların genişlemesi ve kanama gibi hemoroid kaynaklı istenmeyen etkileri azaltıyor. Sindirim sistemindeki iç yaralara karşı da kullanıldığı için bu sayede mide bağırsak sorunlarında destekleyici takviye olabiliyor. Hemoroid problemlerinde propolis, yara iyileştirici, antiinflamatuar, kılcal damarları güçlendirici, antioksidan ve antibakteriyel özellikleri sayesinde ideal bir doğal takviye olarak görev yapıyor.

Avrupa’da yapılan klinik araştırmalarda, propolisin hemoroide karşı etkinliğinin bilimsel olarak da gösterildiği belirtiliyor. Bu çalışmalar, propolis bazlı merhemlerin, hemoroidin ağrı, yanma, kaşıntı, kanama ve damarların genişlemesi gibi istenmeyen semptomlarının yüzde 87’sini gidermeyi başardığını gösteriyor. Ancak çok ileri seviyelerdeki hemoroidal hastalıkta cerrahi müdahalenin daha temel bir çözüm olduğuna dikkat çekiliyor.

Avrupa’da merhemlerin içeriğine girdi

Prof. Dr. Ediz Altınlı, propolisin, Avrupa’da uzun süre önce hemoroid merhemlerinin içeriğine de girdiğini söylüyor. Rahatsız edici semptomlar giderilene dek günde 2 veya 3 kez uygulanması öneriliyor. Kullanım zamanı semptomların kontrol altına alınma süresine göre değişmekle beraber en yaygın kullanım şeklinin 1-3 aylık kürler olduğu belirtiliyor.

Türkiye'de doktorlar henüz ‘’propolise’’dair bilgi sahibi değil. Günümüzde özellikle Avrupa’da propolis bazlı merhemler yıllardır yaygın olarak kullanılsa da, bu ürünlerin Türkiye’ye hayli gecikmeli girdiği ve bu nedenle son bir yıldır kullanılmaya başlandıkları belirtiliyor. Prof. Dr. Ediz Altınlı “Bir çok doktorun henüz propolisin hemoroit hastalığına iyi geldiğine ve tedavide kullanıldığına dair fazla bilgisi yok” diyor.