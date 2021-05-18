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Biyografi Ariana Grande kimdir? Ariana Grande evlendi mi? Dalton Gomez kimdir?
Biyografi

Ariana Grande kimdir? Ariana Grande evlendi mi? Dalton Gomez kimdir?

Ariana Grande kimle evlendi? Ariana Grande arama motoru Google en çok arananlar listesine girmesiyle birlikte Ariana Grande’ın kim olduğu sorgulanıyor. Şarkıcı Ariana Grande, sonu sessiz bir şekilde dünya evine girdiği öğrenildi. Peki Ariana Grande kimdir? Ariana Grande evlendi mi? Ariana Grande kimle evlendi?

Yeniakit Publisher
2021-05-18 09:11:00 - 2021-05-18 09:12:19
Ariana Grande kimdir? Ariana Grande evlendi mi? Dalton Gomez kimdir?

Amerikalı şarkıcı Ariana Grande (27) ile emlakçı nişanlısı Dalton Gomez (25), hafta sonu gizlice evlendi. Grammy ödüllü Grande, Gomez ile aralık ayında da nişanlanmıştı.

Ariana Grande kimdir?

Ariana Grande 26 Haziran 1993 tarihinde ABD’de dünyaya geldi. Profesyonel oyunculuğa, 15 yaşında Broadway de sahne alarak başlamıştır. Nickelodeon'un sitcom dizisi Victorious'ta canlandırdığı Cat Valentine karakteriyle ve yaptığı şarkılarla tanınmaktadır. 2001 yılında, bir spor müsabakası arasında Amerika'nın bağımsızlık marşını söyledi. Bunun üzerine olumlu tepki gördü. Oyunculuğa 9 yaşındayken, tiyatro oyunlarında sahne alarak başladı. Daha sonra müzik kariyeri için 13 yaşında okuldan ayrılan Ariana Grande 2010 yılının Ağustos ayında “Victorious” dizisinin birinci sezonunun ardından çıkış albümünün hazırlıklarına başlamıştır.

Ariana Grande albümleri

Pop şarkıcısı Katy Perry’den yardım almıştır. Bu arada oynadığı dizi Victorious için müzikal anlamda önemli katkıları olmuştur. Ariana Grande’nin çıkardığı ilk teklisi “Put Your Hearts Up” ismini taşır. Ariana Grande çıkış albümünü ise 3 Eylül 2013 tarihinde çıkarmıştır.  Ariana Grande ikinci albümünün ismi “My Everything” şeklindedir. 

Daha sonra 2015'te Noel albümü olan Christmas & Chill'i piyasaya sürmüştür. Kasımda yayınlanan yeni dizisi Scream Queens, Glee ve American Horror Story'nin yapımcıları tarafından hazırlanan bir korku dizisinde yer almıştır. 20 Mayıs 2016'da üçüncü albümü olan Dangerous Woman albümü piyasaya sürüldü. Albümün çıkış şarkısı "Focus" 30 Ekim 2015'te yayımlanmıştır. Toplamda iki Grammy adaylığı, üç Amerikan Müzik ödülü, iki MTV Avrupa Müzik ödülü ve bir MTV Video Müzik ödülü kazandı.

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