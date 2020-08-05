  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Arı sokan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-08-05 17:53:51 -
Arı sokan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Abana ilçesinde, arı sokması nedeniyle fenalaşan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Altıkulaç köyü Çölmek Mahallesi'nde yaşayan 51 yaşındaki Murat Tığlı'yı evinin bahçesinde oturduğu sırada arı soktu.

Tığlı'nın bir süre sonra fenalaşması üzerine yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekibine bildirdi.

Köydeki bir araçla Hacıveli mevkisine kadar götürülen ve burada ambulansa nakledilen Murat Tığlı, Abana Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tığlı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı