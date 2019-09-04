Arı kovanları yandı Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen yangında boş arazideki arı kovanları yandı.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen yangında boş arazideki arı kovanları yandı.

Edinilen bilgiye göre, 4 Eylül Mahallesi’nin üst tarafındaki Kızıltepe mevkiinde bulunan boş arazide yangın çıktı. Çıkan yangında arazide bulunan 18 adet arı kovanı içindeki arılarla birlikte yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrasında çok sayıda arı telef olurken, kovanlar da kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.