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Aktüel

Arguvan’da hasat zamanı

Malatya’nın tahıl ambarı olarak bilinen Arguvan ilçesinde hububat hasadı başladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 09:57:23 -
Arguvan’da hasat zamanı

Malatya’nın tahıl ambarı olarak bilinen Arguvan ilçesinde hububat hasadı başladı.


Malatya’nın tahıl ihtiyacında önemli bir yere sahip olan Arguvan ilçesinde, hububat da hasat sezonu başladı. Arguvan ovasında başlayan hasat nedeniyle üreticileri ziyaret eden Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, tüm çiftçilere bereketli bir yıl diledi.


Arguvan Ziraat Odası Başkanı Turan Aslantürk ve Arguvan Doğal Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Süleyman Yücel ile birlikte hasat yapan çiftçilerimizi tarlada ziyaret eden Başkan Kızıldaş, “İİlk biçerdöver Gümüşlü Mahallemizde çalışmaya başlarken, yeni sezonun tüm çiftçilerimiz için bereketli olmasını diliyorum” dedi.

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