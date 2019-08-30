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Arguvan ve Darende’ 30 Ağustos coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı Malatya’nın Arguvan ve Darende ilçelerinde de düzenlenen törenlerle kutlandı.

30 Ağustos 2019 Cuma 14:02
Arguvan ve Darende’ 30 Ağustos coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı Malatya’nın Arguvan ve Darende ilçelerinde de düzenlenen törenlerle kutlandı.


Arguvan ilçesinde Nazım Hikmet Meydanında bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başlayan törende İlçe Kaymakamı Abdullah Şahin ve Belediye Başkan Mehmet Kızıldaş çelenk sunumu gerçekleştirdi. Çelenk sunumunun ardından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Uzman jandarma Çavuş Kasım Erdoğdu, “Bugün millet olarak bütün dünyaya bir bağımsızlık örneği olmuş, dünyada eşi benzeri görülmemiş, büyük bir zaferin 97. yıldönümünü kutlamanın, sonsuz sevinci ve gururu içerisindeyiz. 97 yıl önce başta Ulu Önder Atatürk ve Kahraman Türk ordusunun kazandığı, dünya tarihine Mehmetçiğin kanları ile yazılan bu büyük zafer sonsuza kadar Türk milletinin övünç ve gurur kaynağı olacaktır” dedi.


Buradaki törenin ardından İlçe Kaymakamı Abdullah Şahin makamında tebrikleri kabul etti. Etkinlikler kapsamında ilçe merkez camisinde şehitler için mevlit okutuldu.


Arguvan’daki törenlere Kaymakam Abdullah Şahin, Belediye Başkan Mehmet Kızıldaş,İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Soy, İlçe Emniyet amir vekili İbrahim Bozkuş, daire müdürleri, siyasi partiler ve gaziler katıldı.



Darende’de kutlama


30 Ağustos Zafer Bayramının 97. yıl dönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri günü Darende ilçesinde de coşku ile kutlandı.


Darende Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtına çelenklerin sunulması ile başlayan törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Garnizon Komutanı Ali Köse yaptı.


Köse, ‘Var olduğumuz günden beri bağımsızlığı ile tüm dünyaya örnek olmuş mazisi kahramanlıklarla dolu yüce Türk milletinin ve kahraman Türk ordumuzun kutsal vatan topraklarında imkansızlıklara rağmen ebedi baş komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığı büyük Zaferin 97 yıl dönümünü kutlamanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz” ifadelerine yer verdi.


30 Ağustos Zafer Bayramı törenine Kuluncak Kaymakamı ve Darende kaymakam vekili Okan Daştan, Cumhuriyet Savcısı Cahit Sar, Belediye Başkan vekili Aptulvahap Terzi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 14:02
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