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Arguvan meclisi izinli toplanacak

Malatya’nın Arguvan ilçesi belediye meclisi, 27 Mayıs 2020 Çarşamba Günü sosyal mesafe ve korona virüs kurallarını uygulayarak olağan üstü toplanacak.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 12:46:13 -
Arguvan meclisi izinli toplanacak

Malatya’nın Arguvan ilçesi belediye meclisi, 27 Mayıs 2020 Çarşamba Günü sosyal mesafe ve korona virüs kurallarını uygulayarak olağan üstü toplanacak.


Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Arguvan Kaymakamlığının 21 Mayıs 2020 tarih ve 577 sayılı yazısı ekinde gönderilen Arguvan Belediye Başkanlığının 15.05.2020 tarih ve 556 sayılı yazısında özetle, ’Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Arguvan ilçe merkezi için hazırlanarak Büyükşehir Belediye Meclisince 11.03.2020 tarih ve 79 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği 1/1000 ölçekli uygulama imar planının temelini oluşturup entegre bir plan olması, Belediye Meclisince 1/1000’lik uygulama imar planında da yasal mevzuat çerçevesinde değerlendirilerek uygulanabilmesi ve Belediyenin diğer hizmetlerinin aksamaması için 27 Mayıs 2020 Çarşamba günü saat: 10:00 da tüm sağlık tedbirlerinin alınarak olağanüstü toplantı yapabilmesi için talep edilmiştir. Yapılan talebe olumlu cevap verilmiştir’ denildi" ifadeleri yer aldı

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