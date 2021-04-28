Arefe günü yarın gün mü? Arefe günü tatil mi?

Arefe günü kimler çalışacak? 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde tam kapanma yaşanacak. Tam kapanma döneminde ramazan bayramın da idrak edilecek. Kısıtlamada Sağlık, güvenlik, lojistik, yeme-içme sektörü başta olmak üzere pek çok yer açık olacak. Bu sebeple arife günü tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Arife günü yarım gün mü çalışılacak?