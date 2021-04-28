Arefe günü yarın gün mü? Arefe günü tatil mi?
Arefe günü kimler çalışacak? 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde tam kapanma yaşanacak. Tam kapanma döneminde ramazan bayramın da idrak edilecek. Kısıtlamada Sağlık, güvenlik, lojistik, yeme-içme sektörü başta olmak üzere pek çok yer açık olacak. Bu sebeple arife günü tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Arife günü yarım gün mü çalışılacak?
Koronavirüs salgınında artan vefatlar ve yüksek seyreden vakalar sebebiyle tam kapanmaya gidilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Nisan’da yapılan toplantının ardından tam kapanma kararını açıkladı. 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında ülkemizde tam kapanma uygulanacak. Tam kapanmanın olduğu dönemde ise ramazan bayramı idrak edilecek. Kısıtlamadan muaf olanlar arife gününün tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, arife günü nereler açık olacak?
Arefe günü yarın gün mü? Arefe günü tatil mi?
12 Mayıs Çarşamba arife sebebiyle yarım gün tatil. Arefe gününde bankaların, kargoların, noterlerin yarım gün hizmet vermesi bekleniyor. Eczaneler kısıtlamada açık olacak tatil günlerinde ise nöbet usulüne göre çalışacak.