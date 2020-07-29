Arefe günü oruca ne zaman niyet edilir?
Arefe günü oruca ne zaman niyet edilir? Kurban bayramında ve öncesinde yapılan ibadetler oldukça büyük bir önem taşıyor. Özellikle tutulan oruçlar ve edilen dualar, hadislere göre Allah (c.c.) katında kıymet bulan vazifelerdir. Peki ama kurban bayramı arefesinde, öncesinde ve Kurban bayramı günü yapılacak olan nelerdir? Oruç için nasıl niyet edilir?
Zilhicce ayının ilk dokuz günü çok faziletli kabul edildiğinden bu 9 günde oruç tutulması tavsiye edilir. Sünnet olan bu ibadet zorunlu değildir ve imkanı olanın tutması önerilir. Zilhicce ayının ilk 9 günü oruç tutamayanların ise arefe günü oruç tutmaları Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in 'Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.' Hadis-i şerifiyle desteklenmektedir. Arefe günü oruç tutan kişinin Allah’ın rızasını ve merhametini kazanacağı da yine sahih kaynaklarla aktarılmaktadır.
Teşrik Tekbiri;
"Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd"
Oruca niyet etmek için, "Niyet ettim Allah rızası için Yarın ki terviye orucunu tutmaya"
Eğer Ramazandan kazaları varsa “Niyet ettim Allah rızası için tutamadığım Ramazan orucunun kazasını Zilhicce ayında tutmaya” diye niyet edilir.