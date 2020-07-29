Arefe günü oruca nasıl niyet edilir? Arefe günü tutulacak oruca nasıl niyet edilir?

Zilhicce ayının ilk dokuz günü çok faziletli kabul edildiğinden bu 9 günde oruç tutulması tavsiye edilir. Sünnet olan bu ibadet zorunlu değildir ve imkanı olanın tutması önerilir. Zilhicce ayının ilk 9 günü oruç tutamayanların ise arefe günü oruç tutmaları Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in 'Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.' Hadis-i şerifiyle desteklenmektedir. Arefe günü oruç tutan kişinin Allah’ın rızasını ve merhametini kazanacağı da yine sahih kaynaklarla aktarılmaktadır.

Teşrik Tekbiri;

"Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd"

Oruca niyet etmek için, "Niyet ettim Allah rızası için Yarın ki terviye orucunu tutmaya"

Eğer Ramazandan kazaları varsa “Niyet ettim Allah rızası için tutamadığım Ramazan orucunun kazasını Zilhicce ayında tutmaya” diye niyet edilir.

Arefe Günü Yapılabilecek İbadetler