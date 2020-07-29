Arefe günü oruca nasıl niyet edilir? Arefe günü tutulacak oruca nasıl niyet edilir?
Arefe günü oruca nasıl niyet edilir? Arefe günü tutulacak oruca nasıl niyet edilir? Arefe günlerinde ve bayram içerisinde yapılan ibadet, hadislere göre Allah (c.c.) katında kıymet bulur. Bu ibadetlerin başında da oruç tutmak geliyor. Arefe gününde tutulan oruç için nası niyet edilir? Arefe orucunu kaza orucu olarak tutabilir miyiz? İşte merak edile detaylar...
Zilhicce ayının ilk dokuz günü çok faziletli kabul edildiğinden bu 9 günde oruç tutulması tavsiye edilir. Sünnet olan bu ibadet zorunlu değildir ve imkanı olanın tutması önerilir. Zilhicce ayının ilk 9 günü oruç tutamayanların ise arefe günü oruç tutmaları Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in 'Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.' Hadis-i şerifiyle desteklenmektedir. Arefe günü oruç tutan kişinin Allah’ın rızasını ve merhametini kazanacağı da yine sahih kaynaklarla aktarılmaktadır.
Teşrik Tekbiri;
"Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd"
Oruca niyet etmek için, "Niyet ettim Allah rızası için Yarın ki terviye orucunu tutmaya"
Eğer Ramazandan kazaları varsa “Niyet ettim Allah rızası için tutamadığım Ramazan orucunun kazasını Zilhicce ayında tutmaya” diye niyet edilir.
Arefe Günü Yapılabilecek İbadetler
- Arefe gününün sabah namazı itibariyle Kurban Bayramının 4. Günü ikindi namazına kadar teşrik tekbiri getirmek.
- Oruç tutmak
- Haram, günah ve yanlışlardan uzak durmak
- Yardım yapmak
- Dua, tekbir, salavat ve istiğfar etmek
- Bin kere İhlas Suresi okumak