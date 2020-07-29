Arefe günü oruç tutmanın fazileti Arefe günü oruç tutmanın sevabı nedir?
Arefe günü oruç tutulur mu? Arefe günü tutulan orucun sevabı nedir? Arefe günü oruç tutmanın faziletleri neler? Arefe günü oruç sevabı nedir? Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) Zilhicce ayının 9. Günü yani arefe günü oruç tutulmasını ümmetine tavsiye etmiştir. Nitekim Hz. Aişe (r.a) :Arefe gününün orucuna karşı iki bin köle azadı, iki bin deve kurbanı ve Allah yolunda cihada iki bin at bağışı sevabıyla, bir öncesi ve bir sonrası senenin ecri vardır.”
Arefe orucu haberi. Rasulullah (s.a.v) buyurdular ki: “On günlerin hayrından mahrum olanların vay haline. Özellikle dokuzunu günüü olan arefe gününün orucunu bırakmayın, zira şüphesiz onda sayma bilenlerin sayıp bitiremeyeceği kadar hayırlar vardır.” Yine Allah Rasulu (s.a.v) buyurdu: “Şüphesiz arefe günü öyle bir gündür ki bugünde kulağına gözüne ve diline sahip olup onları haramlardan koruyan kişinin günahları bağışlanır.”
Ferkad (r.a) şöyle demiştir: “Semanın kapıları her gece üç kere açılır. Cuma gecesi yedi kere açılır. Arefe gecesi ise dokuz kere açılır.”