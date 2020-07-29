Arefe günü oruç tutmanın fazileti Arefe günü oruç tutmanın sevabı nedir?

Arefe orucu haberi. Rasulullah (s.a.v) buyurdular ki: “On günlerin hayrından mahrum olanların vay haline. Özellikle dokuzunu günüü olan arefe gününün orucunu bırakmayın, zira şüphesiz onda sayma bilenlerin sayıp bitiremeyeceği kadar hayırlar vardır.” Yine Allah Rasulu (s.a.v) buyurdu: “Şüphesiz arefe günü öyle bir gündür ki bugünde kulağına gözüne ve diline sahip olup onları haramlardan koruyan kişinin günahları bağışlanır.”

Ferkad (r.a) şöyle demiştir: “Semanın kapıları her gece üç kere açılır. Cuma gecesi yedi kere açılır. Arefe gecesi ise dokuz kere açılır.”