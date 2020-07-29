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İSLAM

Arefe günü oruç tutmak sevap mıdır?

Arefe günü oruç tutmak sevap mıdır? Peygamber Efendimiz (s.a.v.) "Arefe gününe hürmet edin! Arefe, Allah'ın kıymet verdiği bir gündür." buyurmuştur. Arefe günlerinde yapılan ibadetler haberimizin detayında yer alıyor. Zikir, dua ve oruçların araştırıldığı bugünlerde, Kurban için hazırlıklar tamamlandı. Peki ama hangi ibadetler yapılmalı? Oruç tutulabilir mi? Arefe gününde oruç tutmak sevap mı, günah mı? Arefe günü oruç tutmak farz mıdır? İşte merak edilen detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-07-29 15:19:00 -
Arefe günü oruç tutmak sevap mıdır?

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in bildirdiğine göre; "Günlerin en faziletlisi arefe günüdür. Faziletçe cumaya benzer. O, cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan faziletlidir. Duaların en faziletlisi de arefe günü yapılan duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en faziletli söz de: Lailahe illallah vahdehu la şerike lehu. (Allah birdir, ondan başka ilah yoktur, O'nun ortağı da yoktur) sözüdür." (Muvatta, Hacc 246)

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir. Zilhicce'nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak "Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah'tan umulur." (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur. 

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