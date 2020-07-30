Kurban Bayramı 31 Temmuz ve 3 Ağustos tarihleri arasında idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın arefe günü 30 Temmuz'a denk geliyor. Bayrama kısa süre kalırken kurban kesiminin ne zaman yapılacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, arefe günü kurban kesilir mi? Kurban ne zaman, nasıl kesilir?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kurban kesim vaktinin ne zaman başladığı ve ne zaman sona erdiği açıklandı.

Kurban ne zaman kesilir?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

Arefe günü kurban kesilir mi?

Arefe günü kurban kesilmiyor. Kurban, kurban bayramının ilk üç gününde kesilir. Kurban kesim vakti, Bayram namazı kılınan yerlerde, bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlıyor.