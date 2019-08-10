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Arefe günü, Kabe'nin örtüsü değiştirildi

Kurban Bayramı arefesinde, Kabe’nin örtüsü değiştirildi. Onlarca işçinin katıldığı çalışamalar, kameralara yansıdı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:02

Bu sene de Kurban Bayramı arefesinde, Kabe’nin örtüsü değiştirildi. Mekke'de 200 işçinin emeğiyle hazırlanan ve yaklaşık 700 kilogram saf ipek ile 120 kilogram gümüş ve altın kullanılarak oluşturulan örtü, Kabe ile buluştu.

Onlarca işçi katıldı

200 işçinin emeğiyle hazırlanan örtüyü Kabe’ye örtmek için, onlarca işçi ter döktü. O anlar kameralar yansıdı.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:02
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YORUM YAZ

  • Merve pelinMerve pelin3 dk önce
    Kesinlikle katılıyorum.

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