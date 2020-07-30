Arefe Günü ile başlanacak olan Teşrik Tekbirlerini unutmayın

Teşrik Tekbiri nedir ve Teşrik Tekbiri nasıl söylenir?

Kurban Bayramından bir gün önce yani Arefe günü Sabah Namazı ile başlanan ve Kurban Bayramı'nın 4. günü İkindi Namazı ile sona eren "Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ ilâhe illallâhu vallâhu Ekber. Allâhu Ekber ve lillâhi’l-hamd" (اَللّهُ اَكْبَرُ اَللّهُ اَكْبَرُ لاا اِلهَ اِلاَّ اللّه وَاللّهُ اَكْبَرُ اَللّهُ اَكْبَرُ وَلِلّهِ الْحَمْدُ) şeklinde söylenen tekbire Teşrik Tekbiri denir.

Teşrik Tekbirleri ne zaman söylenir?

Arefe Günü Sabah Namazı ile Kurban Bayramının 4. günü İkindi Namazına kadar kılınan her farz namazın hemen ardından yani selamdan sonra ara vermeden söylemek gerekir. Eğer kişi selamdan sonra dünyalık kelam ederse veya camiden çıkarsa artık Teşrik Tekbirini söylemesi gerekmez.

Teşrik Tekbirlerinin dinen hükmü nedir?

Teşrik Tekbirleri, kadın ve erkek için her durumda (yolcu olsun olmasın, bireysel veya cemaatle kılınsın fark etmez) söylemek hanefi mezhebine göre vaciptir. Şâfiî mezhebine göre ise Teşrik Tekbirleri sünnettir.

Kazaya kalan namazlarda Teşrik Tekbirleri söylenir mi?

Teşrik Tekbirleri günlerinde kazaya kalan namazlar yine Teşrik Tekbirleri günleri içinde kılınacaksa tekbirler söylenir. Ancak Teşrik Tekbirleri günlerinden sonra kaza edilecekse artık tekbir söylenmez.