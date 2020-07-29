Arefe günü hangi ibadetler yapılmalı?

Bu yıl kurban bayramının arefe günü 31 Temmuz'a denk geliyor. Bayramın habercisi olan arefe günü vatandaşlar bolca ibadet ediyor, bayram hazırlıklarını tamamlıyorlar. Bunun yanı sıra ibadetlerde araştırılıyor.

Arefe Günü Yapılabilecek İbadetler

Arefe gününün sabah namazı itibariyle Kurban Bayramının 4. Günü ikindi namazına kadar teşrik tekbiri getirmek.

Oruç tutmak

Haram, günah ve yanlışlardan uzak durmak

Yardım yapmak

Dua, tekbir, salavat ve istiğfar etmek

Bin kere İhlas Suresi okumak

Kur'an okumak

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) şöyle buyurmuştur “İhlas suresini kim arefe günü akşamı 1000 defa okursa Allahü Teala ona istediğini verir.”

Teşrik Tekbiri;

"Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd"

Arefe günü okunacak dua

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) arefe gecesinde şu duayı okuyana Allahû Teâla'nın istediğini vereceğini buyurmuştur.

"Sübhânellezi fi’s-semâvâti arşuhu. Sübhanellezi fi’n-nâri sultânühu. Sübhanellezi fi’l-kubûri kadâuhu. Sübhanellezi fi’l-hevâi rûhuhu. Sübhânellezi raa’s-semâe bigayri amedin. Sübhânellezi vadaa’l-arda. Sübhânellezi lâ melcee illâ ileyhi.”

İmam-ı Tirmizi, Resûl-i Ekrem Efendimiz’in, “ Duânın hayırlısı arife günü yapılan duâdır,” buyurarak Peygamberlerin arife günü duası için şu sözleri sarfeder.

"Lâ ilâhe illâllahü hüve lehü’l-hamdü ve hüve alâ küli şey’in kadir.” Buhâri’de geçen bir hadisten öğrendiğimize göre arife günü şu duayı okuyan, şeytanın tasallutundan kurtulur, kendini muhafaza altına almış olur. “Allahümme’c’al fi kalbi nûran ve fi basari nûran. Allahümme’şrah li sadri ve yessir li emri…”

Bu dua; “Allah’ım, kalbimi, gözümü, gönlümü nûrlu kıl. Allah’ım, kalbime genişlik, işlerime kolaylık ver.” anlamındadır.

Arefe günü zikirleri

Bismillahirrahmanirrahim.Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir.

Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh.

La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey’in kadîr.

Arefe günü kılınacak namaz

İkindi namazını kıldıktan ve Arefe Duasına başlamadan önce göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Hak Teala’nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir. Böylece Arafat sevabına nail olsun ve günahları bağışlansın.