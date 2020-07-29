Arefe günü hangi ibadetler yapılmalı?
Arefe günü hangi ibadetler yapılmalı? Birçok hanede kurbanlıklar alındı ve hazırlıklar tamamlanıyor. Binlerce hanede de ibadet telaşları başladı. Peki ama kurban bayramı arefesinde neler yapılmalı? Zikir, namaz ve hangi dualar edilmelidir? İşte detaylar...
Bu yıl kurban bayramının arefe günü 31 Temmuz'a denk geliyor. Bayramın habercisi olan arefe günü vatandaşlar bolca ibadet ediyor, bayram hazırlıklarını tamamlıyorlar. Bunun yanı sıra ibadetlerde araştırılıyor.
Arefe Günü Yapılabilecek İbadetler
- Arefe gününün sabah namazı itibariyle Kurban Bayramının 4. Günü ikindi namazına kadar teşrik tekbiri getirmek.
- Oruç tutmak
- Haram, günah ve yanlışlardan uzak durmak
- Yardım yapmak
- Dua, tekbir, salavat ve istiğfar etmek
- Bin kere İhlas Suresi okumak
- Kur'an okumak
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) şöyle buyurmuştur “İhlas suresini kim arefe günü akşamı 1000 defa okursa Allahü Teala ona istediğini verir.”
Teşrik Tekbiri;
"Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd"
Arefe günü okunacak dua
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) arefe gecesinde şu duayı okuyana Allahû Teâla'nın istediğini vereceğini buyurmuştur.
"Sübhânellezi fi’s-semâvâti arşuhu. Sübhanellezi fi’n-nâri sultânühu. Sübhanellezi fi’l-kubûri kadâuhu. Sübhanellezi fi’l-hevâi rûhuhu. Sübhânellezi raa’s-semâe bigayri amedin. Sübhânellezi vadaa’l-arda. Sübhânellezi lâ melcee illâ ileyhi.”
İmam-ı Tirmizi, Resûl-i Ekrem Efendimiz’in, “ Duânın hayırlısı arife günü yapılan duâdır,” buyurarak Peygamberlerin arife günü duası için şu sözleri sarfeder.
"Lâ ilâhe illâllahü hüve lehü’l-hamdü ve hüve alâ küli şey’in kadir.” Buhâri’de geçen bir hadisten öğrendiğimize göre arife günü şu duayı okuyan, şeytanın tasallutundan kurtulur, kendini muhafaza altına almış olur. “Allahümme’c’al fi kalbi nûran ve fi basari nûran. Allahümme’şrah li sadri ve yessir li emri…”
Bu dua; “Allah’ım, kalbimi, gözümü, gönlümü nûrlu kıl. Allah’ım, kalbime genişlik, işlerime kolaylık ver.” anlamındadır.
Arefe günü zikirleri
- Bismillahirrahmanirrahim.Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.
- La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir.
- Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh.
- La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey’in kadîr.
Arefe günü kılınacak namaz
İkindi namazını kıldıktan ve Arefe Duasına başlamadan önce göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Hak Teala’nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir. Böylece Arafat sevabına nail olsun ve günahları bağışlansın.