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İSLAM

Arefe günü hangi ibadetler yapılır? | Kurban bayramı arefesinde hangi ibadetler yapılır?

Arife günü hangi ibadetler yapılır kurban | Kurban bayramı bu sene 31 Temmez-3 Ağustos tarihlerine dek geliyor. Arefe günü öncesinde milyonlarca kişi hangi ibadetleri yerine getirmeleri gerektiğini araştırmaya başladı. Pek çok kişi “Kurban bayramı arefesinde yapılan ibadetler” , “Arefe günü hangi dualar edilir” , “Arife günü hangi zikirler çekilir?” , “Arife günü 1000 ihlas” konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-29 15:24:00 -
Arefe günü hangi ibadetler yapılır? | Kurban bayramı arefesinde hangi ibadetler yapılır?

Kurban bayramı arifesi 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Vatandaşlar arefe günü hangi ibadetleri yerine getirmeleri gerektiğini araştırıyor.

Arefe günü hangi ibadetler yapılır? | Kurban bayramı arefesinde hangi ibadetler yapılır?

Arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmelidir.

Arefe günü çokça dua ve istiğfar edilmelidir.

Arefe günü çokça ihlas suresi okunmalıdır.

Bu önemli gün içerisinde bolca Kuran’ı Kerim okunmalıdır.

Arefe günü okunacak dualar

Arefe günü İhlas suresinin 1000 kez okunmasının faziletleri olduğu biliniyor.

"Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur." (Ebu-ş şeyh)

Bir hadis-i şerifte:

"Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyrulmaktadır.

Hadis-i şeriflere göre; "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir." (Ebu-ş şeyh)

Arefe günü hangi zikirler çekilir?

1- La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir.

2- Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh.

3- La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey'in kadîr

Teşrik tekbiri nedir?

Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).

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