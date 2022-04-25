Arefe günü çalışan fazla mesai ücreti alır mı? Arefe Günü tam gün çalışanların mesai ücreti nasıl hesaplanır?

Ramazan Bayramı tatili Arefe Günü'nün yarısı itibari ile başlar. Bayam tatilinde çalışan işçilerin alacağı mesai ücreti çalışma saatlerine göre düzenlenir. Arefe Günü yarım gün çalışanlar tam yevmiye mi alır? Milliyet’ten Cem Kılıç arefe günü mesai hesaplamasına ilişkin önemli bilgileri kaleme aldı.

Arefe günü çalışan bazal mesai ücreti alır mı?

Arefe Günü resmi tatildir. Resmi tatilde çalışmak istemeyen işçinin aynı hakları Are Günü için de geçerlidir. Resmi tatillerde özellikle yarım günlük çalışma olduğu için tam gün çalışma durumu ancak işçinin onayıyla sağlanır. Cem Kılıç'ın yazısı şöyle: “1 Mayıs Pazar günü çalışılmaya devam edilen bir işyerinde işçilere ödenecek ücret konusunda işçilerin kafası karışık. Arife gününde çalışan işçiye fazla mesai ödenmesi gerektiği yönünde yanlış bir algı var. Fazla mesai yapılıp yapılmadığı noktasında işçinin hafta tatilinden sonraki günlerdeki çalışmalarının 45 saatin üzerine çıkıp çıkmadığına bakılır.

Arife gününden önceki günlerde 45 saatin üzerinde çalışmış işçiye arife günündeki çalışması için fazla mesai ödenir. Ancak bu arife gününde çalışan her işçiye fazla mesai ödenecek anlamına gelmez. Arife günü İş Kanununa göre genel tatil günüdür ve genel tatil günlerindeki ücret ödeme kriterlerine göre işçiye ücret ödenir. Bayram tatili arife günü saat 13:00’dan itibaren başladığı ve arife gününü öğleden sonrası genel tatil günü olduğu için işçinin 13:00’dan sonra çalıştırılmaması gerekir, eğer işçi arife günü 13:00’den sonra çalıştırılırsa zamlı ücret ödenmek zorundadır. Arife günü saat 13:00’dan sonra yapılan çalışmalar için işçiye yarım günlük ilave ücret ödemesi yapılmalıdır.”

Aylık maaş alarak çalışan bir kişinin toplam brüt ücreti 30 güne bölünerek bir günlük ücret tutarı hesap ediliyor. Çıkan rakam ikiyle çarpılarak bayram çalışmasının ücreti bulunuyor. Yani maaşı 5.000 lira olan bir işçinin günlük yevmiyesi 166 lira olarak hesaplanıyor. Bu işçiye bayramda çalıştığı her gün için 166 liraya ilaveten, ayrıca 166 lira ödeniyor. Bayramda çalıştığı gün için 166 lira değil, 332 lira alıyor. Eğer bayram günü buna ilaveten mesai de yapmışsa, yani 7.5 saatten fazla çalışmışsa her saat çalışması için de yüzde 50 fazlasıyla ücret ödeniyor.