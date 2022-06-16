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Dünya Ardern’e tehditler 3 yılda 3 katına çıktı
Dünya

Ardern’e tehditler 3 yılda 3 katına çıktı

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’e yönelik tehditlerin, Müslümanlara yönelik koruyucu tavrı ve Kovid-19 aşısına karşı tepkiyle beraber son üç yılda neredeyse üç katına çıktığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-16 12:29:00 -
Ardern’e tehditler 3 yılda 3 katına çıktı

Newshub’a Resmi Bilgilendirme Yasası kapsamında verilen verilere göre, Ardern’e yönelik polisin müdahil olduğu tehditlerin sayısı 2019’da 18’ken 2021’de 50’ye fırladı. Polis 2020’de başbakana karşı 32 tehdit kaydetti. Mart 2019’da Christchurch’te camilerde Müslümanlara yönelik gerçekleşen terör saldırıları sonrası ateşli silahların düzenlenmesine karşı çıkılması ve Kovid-19 aşısını zorunlu kılması sonrası tehditlerin artmasının ana faktörleri oldu.

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