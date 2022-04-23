Arda'ya büyük övgü: Adeta resital ve sanat

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’a konuk oldu.

Karşılaşmayı Sarı-Lacivertliler, 6-0’lık skorla kazandı. Maçın ardından TRT Spor'da konuşan Rıdvan Dilmen, Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi ve Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in performansını yorumladı.

Dilmen şunları söyledi:

"Arda, adeta resital ve sanat. Devrede dedi ki ‘Aman televizyonu kapatmayın!’ Kaybetmediği toplar basit oynadığı toplar değil hatta attırdığı gole baktığımız zaman ben bile bütün kariyerim boyunca resmi olarak 9 kafa golü attım. Arda bana da attırır kafa ile gol, 10 - 15 tane atarım. Arda Saygıner. Semih Saygıner kleps çeker ya Arda da topa kleps çekiyor."