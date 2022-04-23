Arda'ya büyük övgü: Adeta resital ve sanat
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, neredeyse görev aldığı her maçta gol katkısı yapan Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler hakkında övgü dolu sözler sarf etti.
Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’a konuk oldu.
Karşılaşmayı Sarı-Lacivertliler, 6-0’lık skorla kazandı. Maçın ardından TRT Spor'da konuşan Rıdvan Dilmen, Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi ve Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in performansını yorumladı.
Dilmen şunları söyledi:
"Arda, adeta resital ve sanat. Devrede dedi ki ‘Aman televizyonu kapatmayın!’ Kaybetmediği toplar basit oynadığı toplar değil hatta attırdığı gole baktığımız zaman ben bile bütün kariyerim boyunca resmi olarak 9 kafa golü attım. Arda bana da attırır kafa ile gol, 10 - 15 tane atarım. Arda Saygıner. Semih Saygıner kleps çeker ya Arda da topa kleps çekiyor."