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Arda'nın tutuklanması için savcılığa dilekçe verildi

Şarkıcı Berkay Şahin'in avukatı, futbolcu Arda Turan hakkında 'tutuklama kararı' çıkarılması icin savcılığa dilekçe verdi.

15 Ekim 2018 Pazartesi 14:35
Arda'nın tutuklanması için savcılığa dilekçe verildi

Doğan Haber Ajansının haberine göre; şarkıcı Berkay Şahin'in avukatı, futbolcu Arda Turan hakkında tutuklama kararı çıkarılması için dilekçe verdi.

Arda Berkay'a saldırmıştı

Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan'ın şarkıcı Berkay Şahin ile kavgasının ardından savcılığın talimatıyla Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne telefonla çağrılarak ifadesine başvurulmuştu. Arda Turan burada yaklaşık 3 saat ifade verdikten sonra açıklama yapmadan emniyetten ayrılmıştı.

Arda Turan, ifadesinde şu ifadeleri kullanmıştı:

"Berkay'ın eşini tanımıyorum''

"Ben eğlence mekanına gittim. Burak Yılmaz oradaydı. Birlikte otururken, Berkay yanımıza geldi. Omuzumdan ve yakamdan tutarak beni kendine doğru çekti. Ben de sinirlendim ve ne oluyor diyerek vurdum. Ben Berkay'ın eşini tanımıyorum, kendisiyle herhangi sohbetim olmadı. Benim peşinden tuvalete gittiğim ve koluna dokunduğumu söylüyor. Bu doğru değil, ben tuvalete falan gitmedim. Görüntülerde de tuvalete gitmediğim, taciz etmediğim ortadadır."

 

"Tabancayı yanına koydum kazayla patladı''

Berkay'ın gittiği hastaneyi öğrenerek taciz iddiasının doğru olmadığını söylemek için peşinden gittim. Yanına gittiğimde, 'Ben buradayım eğer sözlü taciz olduğunu düşünüyorsan al silah burada ben senden şikayetçi de olmayacağım' dedim ve tabancayı yanına koydum. Berkay da bu sözlerim üzerine, 'Kaptan yok ben seni severim, tamam sorun yok, inanmıyorum.' dedi. Berkay böyle söyleyince ben de hastaneden ayrılmak için tabancayı koyduğum yerden alırken tabanca kazayla patladı."

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 14:35
  1. Berkay
  2. Arda Turan

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