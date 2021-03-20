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Siyaset Ar’dan bahsedip fesat sözleşmeyi savunana bak sen! Evli erkeği ayartan Öykü Sertel kendi geçmişini unuttu
Siyaset

Ar’dan bahsedip fesat sözleşmeyi savunana bak sen! Evli erkeği ayartan Öykü Sertel kendi geçmişini unuttu

Türkiye, başta aile olmak üzere toplumun temelini teşkil eden tüm dinamikleri paramparça eden İstanbul Sözleşmesi’nden çekildi. Karara kendince tepki gösteren Öykü Serter, “Ar eder de az susar insan” diyerek hükümeti hedef aldı. Daha önce evli bir erkekle uzun süre birliktelik yaşadığını itiraf eden Serter’in, ar’dan söz etmesi ve sözde kadın haklarını savunması güldürdü!..

Yeniakit Publisher
2021-03-20 15:27:00 - 2021-03-20 15:32:33
Ar’dan bahsedip fesat sözleşmeyi savunana bak sen! Evli erkeği ayartan Öykü Sertel kendi geçmişini unuttu

2011'de imzalandıktan sonra 2014 yürürlüğe giren ve Türk-İslam toplum yapısına tamamen muhalif olan İstanbul Sözleşmesi, ailede ve toplumda oluşturduğu derin tahribat nedeniyle, nihayet yürülükten kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiği açıklandı.

Kadına yönelik şiddete çözüm olmak yerine kadın cinayetlerini yüzde 397 oranında artıran söz konusu sözleşmeyi sadece siyasi sebeplerle savunan feministlerin bayrak taşıyanı Öykü Serter, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini komik bir paylaşımla eleştirdi.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Serter, "Ar eder de az susar insan! Varilde gencecik kadın yakıldı üzerine beton döküldü bu ülkede.. Ne yüzle çıkıp hala konuşabiliyorsunu, bir kadın olarak ne yüzle? Siz katillerle saf tutun, biz sarılırız kız kardeşlerimizle.." ifadelerini kullandı.

Evi erkeği ayartıp kadın hakları savunmak!..

Öykü Serter, katıldığı bir programda, evli bir erkekle uzun süre birliktelik yaşadığını söylemişti. Serter, "Medeni durumu beraber olmaya müsait olmayan biriyle çok uzun süre birlikteydim." demişti.

Bir kadının aldatılmasına vesile olarak, aslında kadınları düşünmediğini ve kendi işine geldiği gibi hareket ettiğini gözler önüne seren Serter için, “Sen evli bir erkekle ilişki kurarak, evli kadının üstüne beton dökmüş olmuyor musun?” sorusu akıllara geldi!..

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