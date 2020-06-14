  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ardahanlı: “Ayasofya açılsın, hasret sona ersin”

Diyanet-Sen Erzurum Şube Başkanı Nurullah Ardahanlı yaptığı açıklamada Ayasofya’nın 1934 yılında müzeye çevrildiğini hatırlatarak “Ayasofya Camii o gün bu gündür mahzun.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 11:12:45 -
Ardahanlı: “Ayasofya açılsın, hasret sona ersin”

Diyanet-Sen Erzurum Şube Başkanı Nurullah Ardahanlı yaptığı açıklamada Ayasofya’nın 1934 yılında müzeye çevrildiğini hatırlatarak “Ayasofya Camii o gün bu gündür mahzun. Onunla birlikte tüm Müslümanlar mahzun ve Ayasofya tekrar camiye çevrilene kadar da mahzun olmaya devam edecektir” dedi.


Ayasofya’nın biran önce camiye çevrilmesi gerektiğini söyleyen Ardahanlı, “1934 yılında tamirat gerekçesiyle ibadete kapatılan, 24 Kasım 1934 tarih ve 7/1589 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrilen ve bir yıl sonra da ziyarete açılan Ayasofya Camii tam 86 yıldır mahzun. Onunla birlikte tüm Müslümanlar da mahzun ve Ayasofya tekrar camiye çevrilene kadar da mahzun olmaya devam edecekler. Fethin sembolü olarak Ayasofya’yı camiye çeviren Sultan Fâtih Ayasofya’yı vakıf olarak milletine emanet etmiştir. Bu nedenledir ki Ayasofya’nın müzeye çevrilmesini bu millet içine sindirememiştir. Emanete sahip çıkamadığı için hüzünlüdür. Bu millet Ayasofya’nın bugünkü durumunu asla hazmedemiyor. Bu yüzdendir ki Ayasofya hasretini anlatan yüzlerce şiirler, yazılar kaleme alınmıştır. Arif Nihat Asya’dan, Necip Fazıl’a, Ali Ulvi Kurucu’dan, Osman Yüksel’e şairlerimiz bu hasreti anlatmıştır” diye konuştu.


“Ayasofya’nın ibadete açılmasını istememiz İstanbul’u fetheden şanlı Sultan’a, onun kahraman askerlerine vefa borcumuzun gereğidir” diyen Ardahanlı daha sonra şunları kaydetti:


“Peygamber Efendimiz (SAV) e olan hürmetimizin gereğidir. Yıllardır Ayasofya’nın ibadete açılmasının hasretini çeken bu millet Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dan Ayasofya’nın ibadete açılma müjdesini beklemektedir.


Ayasofya’nın ibadete açılma zamanı gelmiştir. Ayasofya, bu milletin izzeti, şerefi, onur ve haysiyetidir. Daha fazla hasretimiz uzamadan bu müjdeyi bekliyoruz.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı