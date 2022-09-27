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Gündem Ardahan'daki depremde korku dolu anlar kameraya yansıdı
Gündem

Ardahan'daki depremde korku dolu anlar kameraya yansıdı

Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen deprem anına ilişkin panik dolu anlar kameraya yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-09-27 18:47:00 -
Ardahan'daki depremde korku dolu anlar kameraya yansıdı

Ardahan’ın Göle ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sırasında yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ardahan’da merkez üssü Göle ilçesi olan 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Göle ilçesinde deprem sırasında yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Panik anı kameraya yansıdı

Fatih Kılıç’a ait şarküteri dükkanında yaşanan panik anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Depremin ardından yaşanan korku ve panik de kameraya yansıdı.

Öte yandan bir markette deprem sonrası yerlere savrulan içecekler ve ürünler ise cep telefonu ile görüntülendi.

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