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Yerel Ardahan'da yıldırımın isabet ettiği bir çocuk hayatını kaybetti
Yerel

Ardahan'da yıldırımın isabet ettiği bir çocuk hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-08-06 08:37:00 -
Ardahan'da yıldırımın isabet ettiği bir çocuk hayatını kaybetti

Ardahan'ın Damal ilçesinde Seyitören köyü merasında açık alanda bulunan Okan Baran'a yıldırım isabet etti.

Ardahan'ın Damal ilçesinde Seyitören köyü merasında açık alanda bulunan Okan Baran'a yıldırım isabet etti.

Damal ilçesine bağlı Seyitören köyü merasında büyükbaş hayvanları otlatan Okan Baran'a (15) yıldırım isabet etti. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce Damal Sağlık Merkezine kaldırılan Baran, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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