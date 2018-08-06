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Ardahan'da su birikintisine giren çocuk boğuldu

Ardahan'ın Göle ilçesinde inşaatı süren köprü temelindeki su birikintisine giren çocuk boğuldu.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 17:27
Ardahan'da su birikintisine giren çocuk boğuldu

Edinilen bilgiye göre, Ardahan'da serinlemek amacıyla arkadaşlarıyla Ortaçay Mahallesi'nde inşaatı süren köprü temelindeki su birikintisine giren Muhammet Özdemir (10), iki metre derinlikteki suda kayboldu.

Arkadaşlarının, çevredekilere haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, Özdemir'in cesedini çamura saplanmış halde buldu.

Özdemir'in cesedi otopsi için Göle Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 17:27
  1. Ardahan
  2. Göle
  3. su birikintisi
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