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Yerel Ardahan’da şimşekler geceyi aydınlattı
Yerel

Ardahan’da şimşekler geceyi aydınlattı

Yeniakit Publisher
2024-09-08 06:06:00 - 2024-09-08 06:08:11
Ardahan’da şimşekler geceyi aydınlattı

Ardahan’da akşam saatlerinde yağmur etkili olurken, yağışla birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlattı. O anlar kameraya yansıdı.

Meteorolojinin yağış uyarılarının ardından Ardahan kent merkezi ve ilçelerinde akşam saatlerinde yağmur etkili oldu. Yağışın etkili olduğu kentte akşam saatlerde peş peşe şimşekler de çaktı.

Geceyi aydınlatan şimşekler, kameraya yansıdı. Sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

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