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Aktüel

Ardahan’da şiddetli dolu ve yağmur

Ardahan’da aniden bastıran dolu, şehir merkezini beyaza bürüdü.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 14:52:36 -
Ardahan’da şiddetli dolu ve yağmur

Ardahan’da aniden bastıran dolu, şehir merkezini beyaza bürüdü. Doludan birçok araç zarar gördü.


Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan yağmur, yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 15 dakika etkili olan ve kenti beyaza bürüyen dolu, trafikte sürücülere de zor anlar yaşattı. Vatandaşlar, Haziran ayının ortasına gelinmesine karşın yazın bir türlü gelmediğini söylediler.


Şiddetli dolu ve sağanak yağış nedeniyle Ardahan-Artvin karayolunda ulaşım aksadı. Sahara Geçidi de dolu yağışı nedeniyle beyaza büründü.


Ardahan Valiliği, vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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