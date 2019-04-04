Ardahan'da Nisan ayında lapa lapa kar yağdı
Ardahan'da yaşayan vatandaşlar, akşam saatlerinde işlerinden evlerine giden vatandaşlar etkili olan kar yağışı sürpriziyle karşılaştı.04 Nisan 2019 Perşembe 19:19
Ardahan'da nisan ayında yağan lapa lapa kar yağışı şaşırttı.
Akşam saatlerinde işlerinden evlerine giden vatandaşlar etkili olan kar yağışı sürpriziyle karşılaştı. Nisan ayında yağan kar yağışı altında yürüyen vatandaşların birçoğu bu anı çektikleri fotoğraflarla ölümsüzleştirdi. Öz çekim yapan Ardahan’lılar "Nisan ayına rağmen kar yağıyor, Üzülelim mi yoksa sevinelim mi bilmiyoruz. Ancak Kar yağışı Ardahan’a yakışıyor" dediler.
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