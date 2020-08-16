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Aktüel

Ardahan'da minibüs ile pikap çarpıştı: 8 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-16 16:05:53 -
Ardahan'da minibüs ile pikap çarpıştı: 8 yaralı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da pikap ile yolcu taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Olgay Salduz idaresindeki 36 FS 972 plakalı pikap, Ardahan Kars kara yolu Hoçuvan Hasköy mevkisinde, Can Özer'in kullandığı 75 M 0293 plakalı yolcu taşıyan minibüsle çarpıştı.

Kazada, sürücü Salduz ile yolcu servisindeki Emrah Yılmaz, Mehmet Hanifi Kişli, Murat Erdoğan, Şeker Naz Irmak, Kader, Mehmet Baki ve Enes Baki Ağyürek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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